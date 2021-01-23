В московском метро закрылась часть "оранжевой" ветки

В субботу, 23 января, в московском метро закрылся участок "оранжевой" ветки от "Беляево" до "Новых Черемушек", сообщает департамент транспорта.

Напомним, что временное закрытие планировалось для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии. Теперь поезда на Калужско-Рижской линии курсируют в центр от станции "Новые Черемушки", а от "Беляево" - на юг.

По маршруту "Беляево" - "Калужская" - "Новые Черемушки" будут запущены бесплатные автобусы КМ. Также пассажиры смогут пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями.

Ограничения введены до седьмого февраля.