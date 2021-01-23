В Москве откроется центр хронических болезней

Новый медицинский центр лечения хронических болезней будет построен в кластере "Сколково" через два года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Медицинское учреждение будет работать в составе клиники "Хадасса". Центр рассчитан на 200 коек, в нем будет семь отделений: стационарной гериатрической реабилитации, реабилитации, сложного сестринского медицинского ухода, хоспис, реанимация, отделение для лежачих пациентов, отделение для страдающих деменцией и болезнью Альцгеймера и для ходячих пожилых пациентов.

Каждый год этот центр будет принимать 17 тысяч пациентов, в нем будут работать более 200 специалистов, в том числе иностранных.