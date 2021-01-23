В Москве построят новую железную дорогу

В столице появится новая железнодорожная ветка, которая свяжет Киевское и Смоленское направления МЖД. Об этом в субботу заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новая ветвь позволит связать два отдельных направления "железки" и пустить по ним поезда МЦД-4.

Протяженность линии составит 9 километров. Проектом предусмотрены четыре станции: "Кутузовская", "Камушки", "Ермакова роща" и "Поклонная гора".

"Ключевой объект - крупнейшая железнодорожная эстакада в районе "Сити" длиной 2 километра на 52 опорах", - подчеркнул Андрей Бочкарев. Как ранее отмечали СМИ, именно на этой 30-метровой эстакаде появится станция "Камушки" - самая высокая в городе.

Строительная готовность линии оценивается в 50 процентов. Завершить работы планируется в 2023 году. Запуск четвертого диаметра ожидается, как писала "РГ", в 2024-м.