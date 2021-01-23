В Москве Татьянин день впервые отметят в онлайн-формате

Праздник студенчества Татьянин день в Москве пройдет в этом году в онлайн-формате. Комитет общественных связей организовал множество мероприятий по трем направлениям: образование, творчество и спорт.

"Москва - столица молодежи, и День студента всегда был особенным праздником для города. Декабрь и январь - напряженное время сессии для студентов, и 25 января для них становится яркой датой окончания экзаменационных испытаний. Такие события надолго остаются в памяти. Онлайн-формат поможет нам сделать это мероприятие еще более масштабным, охватить как можно больше заинтересованных молодых людей", - отмечает глава комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Трансляция всех мероприятий будет вестись "ВКонтакте" в группе "Молодежь Москвы". Ребят ждет жеребьевка одиннадцатого сезона Московской студенческой киберспортивной лиги, общегородской кейс-чемпионат по решению актуальных бизнес-задач и стендап-баттл с топовыми шоуменами "ТНТ".

Также 25 января широкую онлайн-программу подготовят городские парки. Все об истории и традициях нашего студенчества можно будет узнать из официальных аккаунтов парков в соцсетях, сообщает агентство "Москва".