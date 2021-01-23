В Москву пришло аномальное тепло

Минувшей ночью в Москву пришла аномальная оттепель.

Как отмечают специалисты центра погоды "Фобос", погоду в столичном регионе в субботу определяет теплый сектор мощного атлантического циклона. Он принес в Москву облачность, небольшие очаги туманов. Температура воздуха в столице колеблется от 0 до плюс 2, за городом - от минус 2 до плюс 3. В таких условиях возможна гололедица.

По оценкам экспертов погодного центра, в субботу температура в Москве оказалась на 8-9 градусов выше климатической нормы.