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23.01.2021 10:59
Рубрика: Общество

В Москву пришло аномальное тепло

Текст: Сергей Бабкин

Минувшей ночью в Москву пришла аномальная оттепель.

Фото: iStock
Вильфанд: Россиянам надо привыкать к аномальной погоде

Как отмечают специалисты центра погоды "Фобос", погоду в столичном регионе в субботу определяет теплый сектор мощного атлантического циклона. Он принес в Москву облачность, небольшие очаги туманов. Температура воздуха в столице колеблется от 0 до плюс 2, за городом - от минус 2 до плюс 3. В таких условиях возможна гололедица.

По оценкам экспертов погодного центра, в субботу температура в Москве оказалась на 8-9 градусов выше климатической нормы.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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