В Туле создадут инновационный научный центр "Композитная долина"

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Композитная долина" будет создан на базе Тульского государственного университета. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Центр станет площадкой, которая должна объединить ученых, студентов и бизнес-сообщество. Минэкономразвития совместно с Минфином и Минобрнауки проработает вопрос о выделении бюджетных средств на создание и функционирование ИНТЦ.

На базе Центра будут разрабатываться новые научно-технологические программы, что должно привлечь инвесторов для реализации инновационных проектов. Многофункциональные материалы, химические компоненты и технологии их производства, моделирование, конструирование и производство изделий из композиционных материалов, а также новые эколого-ориентированные технологии закрытого цикла для малотоннажных химических производств и каталитические материалы и технологии производства химической продукции для аграрной и нефтехимической отраслей были названы в числе основных направлений работы Инновационного научно-технологического центра.

Напомним, что в 2017 году был принят закон об ИНТЦ, согласно которому Центры создаются для организации трансфера научных компетенций вузов в коммерческий оборот, вовлечения студентов и научных сотрудников в разработку технологий, востребованных на рынке, а кроме того, для помощи технологическим компаниям и стартапам. На их территории действует особый правовой режим для проведения научных исследований и внедрения инновационных решений, вплоть до производства конкретной продукции. В ближайшие годы в стране планируется создать сеть таких центров, которые сформируют единую инновационную экосистему и позволит усилить интеграцию науки и реального сектора экономики.