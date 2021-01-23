Задержан мужчина, обещавший взорвать полицейских в случае пресечения ими незаконной акции

В столице задержан мужчина, угрожавший взрывом на несанкционированной акции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве. "Сотрудники столичной полиции установили мужчину, который угрожал совершить взрыв на незаконной акции в центре Москвы", - сообщили в московском главке полиции.

По данным ГУ МВД, в субботу в службу "02" обратился неизвестный, он сообщил, что планирует привлечь большое количество граждан к несанкционированной публичной акции. В случае же пресечения незаконного мероприятия сотрудниками полиции мужчина пообещал жестоко расправиться с ними, а именно взорвать бомбу. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские в течение часа установили звонившего мужчину. Им оказался 36-летний мужчина. Задержанный пояснил, что позвонил в "02" в качестве шутки. Высказанных же угроз, по его словам, он реализовать никак не мог.

Отмечается, что в настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что задержанный мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.