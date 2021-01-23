На Камчатке морские тральщики приступили к выполнению курсовых задач

Базирующиеся на Камчатке морские тральщики из соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России приступили к сдаче курсовых задач. Об этом "РГ" сообщили специалисты отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Экипажи совершенствуют навыки по самостоятельному выполнению кораблем боевых задач в базе, противодиверсионной обороне кораблей в пунктах базирования, отрабатывают нормативы по борьбе за живучесть корабля. Моряки также отрабатывают свои действия в условиях радиационного и химического заражения, а также по противовоздушной обороне.

Выполнение курсовых задач экипажи морских тральщиков завершат контрольным упражнением по постановке тралов для поиска мин и уничтожению их способом подрыва.