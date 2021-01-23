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Текст:   Тимур Алимов 
11:49 23.01.2021

Названы города с наибольшим ростом цен на новостройки

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Самая высокая динамика цен на новостройки среди городов-миллионников в России по итогам 2020 года наблюдалась в Казани, Санкт-Петербурге и Челябинске. Об этом сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.

По словам эксперта, столица Татарстана заняла в рейтинге первое место, поскольку здесь средняя стоимость квадратного метра нового жилья выросла на 21,6 процента - с 78 129 до 94 967 рублей.

Фото: iStock
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- На втором месте с отставанием всего в 0,1 процента Санкт-Петербург, где цены за год выросли с 91 714 до 111 387 рублей. На третьем - Челябинск с ростом почти в 21 процент - с 45 870 до 55 420 рублей, - цитирует Зайцева ТАСС.

В среднем по России средняя стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья за прошедший год выросла на 13,9 процента, достигнув отметки в 75,5 тысячи рублей.

Специалист также сообщил, что в число пяти города с самым динамичным ростом цен на новостройки вошли Краснодар (рост на 20,2 процента), Волгоград (рост на 17,4 процента), Уфа (рост на 15,9 процента), Новосибирск (рост на 15,5 процента), Омск (рост на 15,1 процента). Далее следуют Нижний Новгород (рост на 12,2 процента), Пермь (рост на 11,4 процента), Екатеринбург (рост на 9 процентов). Замыкают список Москва (рост на 7,4 процента) и Красноярск (рост на 5,7 процента).

По мнению Зайцева, повышение средней цены квадратного метра в 2020 году связано с ажиотажным спросом на квартиры в новостройках. При этом дело не только в реальном росте стоимости квартир, но и в том, что среди предложений сократилась доля объектов на начальной стадии строительства, когда цена на объекты минимальна.

- В особо популярных районах во всех крупных городах мы отмечаем дефицит ликвидных объектов по стартовым ценам, их раскупают практически сразу после старта продаж. В итоге застройщики вынуждены ценой регулировать спрос, поскольку продать все квартиры по стартовой цене на этапе котлована экономически нецелесообразно, учитывая, что средний цикл строительства дома - это два-три года, нужно также учесть все риски: уровень инфляции, рост цен на строительные материалы, курс валюты, - пояснил эксперт.

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