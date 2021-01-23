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Рубрика: Общество

В Чувашии студенты вузов вернутся к очному обучению 1 февраля

Студенты вузов Чувашии вернутся к очному обучению 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Столичные учителя готовы к переходу на очное обучение

Соответствующие изменения в указ "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"​​​ внес глава региона Олег Николаев. Он отметил положительную тенденцию в ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории республики. В связи с этим ограничения, которые предусматривали "дистанционное" обучение студентов, отменяются с 1 февраля 2021 года. Дистанционный формат был введен в вузах региона 14 декабря минувшего года.

Всего с начала пандемии на территории Чувашии выявили 18 712 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 16 819 человек, 781 пациент умер.

В регионах Общество Образование Общество Здоровье Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Пандемия коронавируса COVID-19

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