В Самаре тренеры бесплатно научат кататься на коньках и играть в хоккей

В Самаре этой зимой залили около 120 бесплатных катков. На льду для всех желающих профессиональные тренеры и тренеры-общественники проводят бесплатные занятия, помогают не только встать на коньки в любом возрасте, но и научиться игре в хоккей.

Чтобы узнать, как попасть на такие занятия, нужно позвонить в администрацию своего района, там сориентируют, где ближайший к вашему дому каток и когда там будут занятия с тренером. Корреспондент "РГ" так и сделала. Оказалось, что ближайшие тренировки проходят несколько раз в неделю на проспекте Ленина, в 10 минутах ходьбы от моего дома. В пятницу вечером как раз такое занятие сначала с мальчишками, а позже и со взрослыми. Зарплату профессиональные тренеры получают от департамента спорта.

Лед идеально очищен. За ним в обновленной в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда" хоккейной коробке следит теперь муниципальное предприятие. Так что жители ближайшего дома больше не кидают километровые шланги, чтобы залить каток. А свет теперь какой: хоккейные баталии здесь кипят до часу ночи. Рядом пара теплых раздевалок, для малышей и юниоров отдельные. Одну из них специально добавили к катку, когда ремонтировали сквер.

Постепенно площадка заполняется игроками от 7 до 23 лет. Пока тренера нет, разминка, растяжка. Семилетний Иван пришел первый раз, а вот его сверстник Илья уже шестой. Шли мимо с отцом недавно с занятий по шахматам. Папа Ильи - Артем Тумасов задержался у катка ради интереса, почем занятие. Говорит, сначала не поверил, что бесплатно, но сына следующий раз привел. До этого ребенок занимался дзюдо, но по душе Илье больше активные баталии, маневры и командная игра.

- Я сам научился кататься на коньках только недавно, в детстве очень мечтал играть в хоккей, но лишних денег у семьи не было. Теперь моя мечта сбылась, учусь у тренера Ильи хоккейной премудрости, сначала сын занимается, а позже вечером занятия для взрослых. Я раньше за деньги катался на закрытом льду, но дело даже не в финансах. У нашего тренера за одно занятие получил больше, чем за десять тренировок раньше. Павел дает играть и новичкам и бывалым, для него есть только один критерий - любишь ли ты хоккей, хочешь ли ты научиться, - с воодушевлением рассказывает Артем.

За 1,5 часа тренировки ни единого окрика на ребятишек. Молодой тренер Павел Загзин каждому найдет упражнение по плечу, каждого успевает похвалить и направить. Дети моментально считывают настрой тренера, здесь хоть и мужской, но интеллигентный хоккей. Главное - дружба товарища, а не лишняя шайба. Родители на него не нарадуются. Говорят, раньше на площадке в обиходе были забористые слова, а теперь к концу турнира (турнир дворовых команд "Золотая шайба" - прим. Ред.) дети даже учиться лучше в школе начинают. Тренировки дисциплинируют. К тому же отец тренера, дядя Ваня, как его называет ребятня, школьные дневники проверяет под конец сезона. Спортсмены, хоть и любители, должны хорошо учиться. Вот и сегодня вечером дядя Ваня зорко следит за всем происходящим по обе стороны площадки. "Смотри на тренера, родителям и дедам приветы успеешь передать", - наставляет он. "Что-то сигаретой рядом с калдой (хоккейная коробка - прим.ред) запахло, неужели кто-то закурил? Так дело не пойдет, наши родители не курят, по крайней мере здесь", - повторяет он, обходя дозором каток.

- Знаете, мы ведь всегда на свежем воздухе, занятия на калде с зимним сезоном не заканчиваются. А про привычку заниматься я так отвечу, этим летом у меня было полное ощущение, что я живу в каком-то спортивном кампусе, городе будущего. Кого только не было в сквере: боксеры, танцоры, лыжники, фитнес… Я никогда раньше не видел столько занимающихся одновременно спортом людей на улице. Сквер гудел, как улей, занятия шли с утра до вечера, и дети, и родители, и старшие группы. Люди идут к людям, спорт притягивает спорт, - поделился с "РГ" Павел Загзин.

Так что, популярен ли здоровый образ жизни у самарцев, вопрос уже не теоретический. Ну а корреспонденту "РГ" на калде посоветовали приходить следующий раз с коньками и ребенком, неважно, что умеем только семенить, здесь не только научат, но и приучат кататься.