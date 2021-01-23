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23.01.2021 19:23
Рубрика: Происшествия

В Саратове возбудили дело из-за гибели ребенка под глыбой льда

Текст: Анна Шепелева
Фото: СУ СК России по Саратовской области Фото: СУ СК России по Саратовской области
Фото: СУ СК России по Саратовской области

В Саратове возбудили уголовное дело по факту смерти мальчика, который скончался из-за сорвавшейся на него ледяной глыбы. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

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Дело возбудили по статье "причинение смерти по неосторожности". Напомним, ЧП случилось в субботу днем в Заводском районе Саратова рядом с домом №33-а по улице Азина. С крыши пятиэтажки сорвалась ледяная глыба и упала на 12-летнего мальчика. Наледь обрушилась ребенку на голову. Как уточнили следователи, он получил травму головы, от которой скончался на месте.

Сегодня на месте ЧП весь день работают следователи-криминалисты, проводятся все необходимые экспертизы. Опрашиваются очевидцы трагедии и все жильцы дома.

Кроме того, допрашиваются сотрудники управляющей компании, которая обслуживает пятиэтажку. Следователи уже изъяли документацию, чтобы дать оценку бездействию должностных лиц коммунальной организации.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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