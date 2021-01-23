В Новосибирске при взрыве газа пострадали два человека

На СТО в Новосибирске произошел пожар с последовавшим за возгоранием хлопком бытового газа. Как рассказали "РГ" в областном Следственном управлении СКР, в результате происшествия серьезно пострадали два человека.

Следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Согласно предварительной информации, причиной возгорания взрыва газовоздушной смеси стала разгерметизация газового оборудования.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сигнал о пожаре на улице Серафимовича в Ленинском районе Новосибирска поступил в 17.01 по местному времени. Открытое горение удалось ликвидировать за 25 минут.

Пострадавшие были госпитализированы, один из них доставлен в ожоговый центр. На месте работают следователи, они должны выяснить все обстоятельства произошедшего.