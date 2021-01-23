В Новосибирске при взрыве газа пострадали два человека

Новости

Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин 15:41
Мобильные пункты вакцинации откроют на строительных объектах в Москве 15:22
СК завел уголовное дело на экс-министра сельского хозяйства Мордовии 15:18
Соцсети удаляют призывы к детям об участии в митингах 15:04
В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности 14:54
Роспотребнадзор: Экспресс-тесты на COVID-19 нужно перепроверять 14:29
В Нижнем Новгороде мужчина трижды выстрелил в женщину 14:23
На Кубани 29 детей отравились в школьной столовой 14:11
В Москве задержаны подозреваемые в расстреле на свадьбе 14:02
Задержан мужчина, обещавший взорвать полицейских в случае пресечения ими незаконной акции 13:53
Уральские школьники создали устройство для коррекции орбиты спутника 13:53
Голикова рассказала, когда появится коллективный иммунитет к COVID-19 13:51
МВД: Каждый факт неподчинения законным требованиям будет расследован 13:33
В Петербурге две женщины похитили у блокадницы компенсацию от Германии 13:31
Зюганов осудил вовлечение молодежи в незаконные акции 13:10
Двое жителей Псковской области пытались украсть водонапорную башню 13:01
В Госдуму внесли очередной проект об индексации для работающих пенсионеров 12:46
Глава Крыма Сергей Аксенов привился вакциной "Спутник V" 12:45
РФПИ опроверг информацию о приобретении вакцины "Спутник V" частным лицом 12:38
В Петербурге за взятку задержан главный врач НИИ уха, горла, носа 12:35
В России смогут быстро определять концентрацию коронавируса в организме 12:27
В Москве стейк-хаус накажут за ковидные нарушения 12:04
В Москве откроется центр хронических болезней 11:54
Названы города с наибольшим ростом цен на новостройки 11:49
Зюганов предупредил об усилении американского давления на Россию 11:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
23.01.2021 15:04
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске при взрыве газа пострадали два человека

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

На СТО в Новосибирске произошел пожар с последовавшим за возгоранием хлопком бытового газа. Как рассказали "РГ" в областном Следственном управлении СКР, в результате происшествия серьезно пострадали два человека.

Пострадавший при взрыве на заводе в РТ находится в тяжелом состоянии

Следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Согласно предварительной информации, причиной возгорания взрыва газовоздушной смеси стала разгерметизация газового оборудования.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сигнал о пожаре на улице Серафимовича в Ленинском районе Новосибирска поступил в 17.01 по местному времени. Открытое горение удалось ликвидировать за 25 минут.

Пострадавшие были госпитализированы, один из них доставлен в ожоговый центр. На месте работают следователи, они должны выяснить все обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Мишустин расширил льготное кредитование ОПК
Голикова: Переболевшим коронавирусом не стоит спешить с прививкой
МВД: Каждый факт неподчинения законным требованиям будет расследован
В ВОЗ прокомментировали слова Джонсона о летальности британского штамма
Процесс по импичменту Трампу начнется в сенате 8 февраля
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными