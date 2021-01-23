Сочи стал самым популярным авианаправлением на грядущие праздники

Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды возглавили список популярных авианаправлений у туристов на ближайшие праздники. Об этом говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий Туту.ру, данные которого приводит ТАСС.

Речь идет о бронировании билетов на самолеты с 21 по 28 февраля, а так же с 6 по 14 марта. И это с учетом рабочих дней, которые выпадают на дни между праздниками. Именно на них люди берут отгулы и отпуска.

"В период с 6 по 14 марта наиболее популярны перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. С вылетом из Москвы в топ направлений также входят Краснодар и Иркутск, а из Санкт-Петербурга - Новосибирск и Казань", - сообщается в исследовании.

При этом не наблюдается повышения стоимости на перелеты в феврале. А в некоторых случаях она даже снизилась. Такая же ситуация сложилась на билеты в мартовские праздники.