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23.01.2021 11:45
Рубрика: Экономика

Сочи стал самым популярным авианаправлением на грядущие праздники

Текст: Роман Кияшко

Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды возглавили список популярных авианаправлений у туристов на ближайшие праздники. Об этом говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий Туту.ру, данные которого приводит ТАСС.

Фото: iStock
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Речь идет о бронировании билетов на самолеты с 21 по 28 февраля, а так же с 6 по 14 марта. И это с учетом рабочих дней, которые выпадают на дни между праздниками. Именно на них люди берут отгулы и отпуска.

"В период с 6 по 14 марта наиболее популярны перелеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. С вылетом из Москвы в топ направлений также входят Краснодар и Иркутск, а из Санкт-Петербурга - Новосибирск и Казань", - сообщается в исследовании.

При этом не наблюдается повышения стоимости на перелеты в феврале. А в некоторых случаях она даже снизилась. Такая же ситуация сложилась на билеты в мартовские праздники.

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