В Дагестане за вымогательство взятки задержан сотрудник казначейства

В отношении заместителя начальника отдела по Махачкале управления Федерального казначейства по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Вымогательство взятки в крупном размере". Об этом сообщает следственный комитет Дагестана.

Поводом для вымогательства взятки стали муниципальные контракты между подрядной организацией и управлением ЖКХ Махачкалы. Документы для перечисления денежных средств за выполненные работы на сумму 38 миллионов рублей были направлены для исполнения в отдел №1 города Махачкалы УФК России по Дагестану.

Но деньги на счета почему-то не поступили. Тогда руководитель подрядной организации обратился к сотруднику казначейства, который пояснил, что для беспрепятственного перечисления денежных средств через казначейство, ему необходимо выплатить один процент со всей суммы - 380 тысяч рублей.

Чиновник предложил разбить платежи на две части. После получения ста тысяч рублей он дал добро на перечисление денег по счетам на 25 миллионов рублей.

После этого казначей предупредил, что без оставшейся суммы - 280 тысяч, никаких финансовых операций произведено не будет. Руководитель подрядной организации обратился с заявлением в правоохранительные органы.

При передаче денег сотрудник казначейства был задержан сотрудниками ФСБ.