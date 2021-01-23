Двое жителей Псковской области пытались украсть водонапорную башню

В Бежаницком районе Псковской области задержаны двое безработных 1977 и 1981 годов рождения, пытавшиеся совершить кражу водонапорной башни. Весит башня, по предварительным данным, более восьми тонн. Об этом сообщили в Управлении МВД по Псковской области.

Водонапорная металлическая башня находится у деревни Заход Горский. Она недействующая, однако стоит на балансе местной сельскохозяйственной организации. То есть объект не является бесхозным. По версии следствия, днем 20 января к башне на двух легковых машин с прицепами подъехали двое мужчин. С помощью бензопилы они начали распиливать башню. Часть фрагментов конструкции злоумышленники успели увезти и сдать в пункт приема металлолома, получив около 20 тысяч рублей.

На следующий день они снова приехали к башне и продолжили начатое. В этот момент они и были задержаны с поличными сотрудниками МО МВД России "Бежаницкий". Задержанные оказались местными жителями. Злоумышленники уже дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Проводится расследование.