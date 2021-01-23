Театры Мурманской области открылись для зрителей

Театры Мурманской области 23 января открылись для зрителей. Работать они будут при строгом соблюдении санитарных мер.

Как сообщила пресс-служба регионального министерства культуры, загрузку театральных залов определили в 50 процентов, зрители должны сидеть в шахматном порядке. Обязательно соблюдение масочного режима. Билеты продаются только бесконтактным образом

Сегодня Мурманский областной театр кукол представит "Кошкин дом" и интерактивный спектакль-игру по стихам Агнии Барто "Барто пожаловать", областной драматический театр - премьеру музыкальной сказки "Золотой цыпленок" по пьесе Владимира Орлова, режиссер Екатерина Сенченко.

"Страсти по-итальянски" зрители смогут увидеть в драматическом театре Северного флота.