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23.01.2021 17:13
Рубрика: Культура

Театры Мурманской области открылись для зрителей

Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)
Фото: Пресс-служба Минкульта Мурманской области Фото: Пресс-служба Минкульта Мурманской области
Фото: Пресс-служба Минкульта Мурманской области

Театры Мурманской области 23 января открылись для зрителей. Работать они будут при строгом соблюдении санитарных мер.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Как сообщила пресс-служба регионального министерства культуры, загрузку театральных залов определили в 50 процентов, зрители должны сидеть в шахматном порядке. Обязательно соблюдение масочного режима. Билеты продаются только бесконтактным образом

Сегодня Мурманский областной театр кукол представит "Кошкин дом" и интерактивный спектакль-игру по стихам Агнии Барто "Барто пожаловать", областной драматический театр - премьеру музыкальной сказки "Золотой цыпленок" по пьесе Владимира Орлова, режиссер Екатерина Сенченко.

"Страсти по-итальянски" зрители смогут увидеть в драматическом театре Северного флота.

В регионах Культура Театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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