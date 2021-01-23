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23.01.2021 13:31
Рубрика: Происшествия

В Петербурге две женщины похитили у блокадницы компенсацию от Германии

Текст: Татьяна Тюменева

В Северной столице задержаны две женщины, которые под видом работников Пенсионного фонда или соцслужбы крали у пенсионеров их накопления. В том числе у блокадницы они похитили денежную компенсацию, полученную ею от Германии. Об этом сообщило ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: iStock
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От рук аферисток пострадали три женщины в возрасте 82, 87 и 89 лет. Возраст злоумышленниц - 33 и 42 года. Они обе зарегистрированы во Владимирской области, но проживали на съемных квартирах в разных регионах, преимущественно в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Обе никогда не были трудоустроены.

Общая сумма ущерба - более 2,4 миллиона рублей. При этом одна из жертв после прихода визитёров лишилась не только денег, но и ювелирных изделий. Примечательно, что в одном из случаев потерпевшая рассказала полицейским, что ей демонстрировали некое удостоверение и представлялись "генеральным директором Пенсионного фонда". Имелся ли какой-либо фальшивый документ у злоумышленниц, сейчас выясняется.

Схема выманивания денег была отработана и основана на доверчивости пожилых людей. Задержанные, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда или соцслужб, убеждали пенсионеров в замене денежных средств "старого образца" на "новые". Пенсионеры передавали мошенницам накопленное. Сведения о квартирах, в которых проживали пенсионеры, злоумышленницы брали из базы данных, приобретенной в Сети.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Выяснилось, что младшая из задержанных находится в федеральном розыске по подозрению в совершении аналогичного преступления, но совершенного в Москве. Летом этого года она похитила у пенсионерки 100 тысяч рублей.

Одна из злоумышленниц заключена под стражу, вторая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливается их причастность к другим преступлениям.

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