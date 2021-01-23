В Петербурге военные устроили парад в честь 105-летия ветерана-фронтовика

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа поздравили фронтовика Валентина Прокофьевича Рослякова со 105-летием. Возле его дома в Санкт-Петербурге для ветерана Великой Отечественной войны гвардии полковника танковых войск в отставке устроили концерт.

Оркестр Красносельской бригады и артисты ансамбля песни и пляски исполнили попурри из песен военных лет, сообщила пресс-служба Западного военного округа. Салютная группа произвела 105 залпов из стрелкового оружия - по одному году его жизни. А потом военнослужащие прошли перед ветераном торжественным маршем.

Валентин Росляков родился 22 января 1916 года. В 1937-м поступил на службу в ряды Рабоче-крестьянской красной армии. Война застала его уже лейтенантом. Был участником боев за освобождение Белгорода, Харькова, территорий Прибалтики, Восточной Пруссии. В августе 1944 года вместе с подчиненными на четырех танках Т-34-85 подбили 12 фашистских "Тигров".

Валентин Прокофьевич награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени и многочисленными медалями.