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23.01.2021 12:27
Рубрика: Власть

В Петербурге военные устроили парад в честь 105-летия ветерана-фронтовика

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа поздравили фронтовика Валентина Прокофьевича Рослякова со 105-летием. Возле его дома в Санкт-Петербурге для ветерана Великой Отечественной войны гвардии полковника танковых войск в отставке устроили концерт.

Фото: Пресс-служба ЗВО
В Санкт-Петербурге военные поздравили фронтовика со 100-летием

Оркестр Красносельской бригады и артисты ансамбля песни и пляски исполнили попурри из песен военных лет, сообщила пресс-служба Западного военного округа. Салютная группа произвела 105 залпов из стрелкового оружия - по одному году его жизни. А потом военнослужащие прошли перед ветераном торжественным маршем.

Валентин Росляков родился 22 января 1916 года. В 1937-м поступил на службу в ряды Рабоче-крестьянской красной армии. Война застала его уже лейтенантом. Был участником боев за освобождение Белгорода, Харькова, территорий Прибалтики, Восточной Пруссии. В августе 1944 года вместе с подчиненными на четырех танках Т-34-85 подбили 12 фашистских "Тигров".

Валентин Прокофьевич награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени и многочисленными медалями.

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