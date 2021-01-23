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23.01.2021 21:39
Рубрика: Происшествия

В Петербурге возбудили дело по факту нападения на сотрудника ГИБДД

Текст: Анна Полтавцева

Следователи в Санкт-Петербурге не оставили без внимания инцидент в центре города, в ходе которого мужчина прямо на дороге напал на сотрудника ГИБДД.

По данным следствия, неустановленный пока мужчина на Сенатской площади во время проведения незаконного митинга, нанёс удар кулаком в лицо сотруднику ГИБДД, который сделал замечание правонарушителю, призвав его соблюдать общественный порядок.

Отмечается, что автоинспектор после удара упал на асфальт. Мужчина, убегая с места происшествия, ударил еще одного сотрудника ГИБДД, который попытался задержать правонарушителя. После чего подозреваемый скрылся в толпе.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас ведутся активные действия по розыску напавшего на полицейского.

Фото: Соцсети
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Напомним, ранее уголовные дела по фактам нападения участников незаконных акций на сотрудников правоохранительных ведомств были возбуждены во Владивостоке.

Напомним, официальный представитель МВД России Ирина Волк заранее предупреждала, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, охраняющих общественный порядок, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован.

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