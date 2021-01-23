В Петербурге за взятку задержан главный врач НИИ уха, горла, носа

В Северной столице за получение взятки задержали Олега Коноплева, главного врача НИИ уха, горла, носа и речи Минздрава РФ. Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

О подробностях собеседник агентства не рассказал. Официальный подтверждением информации агентство не располагает.

Олег Коноплев, по данным сайта НИИ уха, горла и носа является профессором, доктором медицинских наук, заслуженным врачом России. В названном НИИ он занимает должность заместителя директора по клинической работе (главного врача).