Глава Крыма Сергей Аксенов привился вакциной "Спутник V"

Глава Крыма Сергей Аксенов сделал прививку от коронавируса в ГБУЗ РК "Симферопольская ГКБ №7". Вместе с ним вакцинацию прошли глава федерации профсоюзов Крыма, вице-спикер парламента республики, проректор Крымского федерального университета. Об этом сообщает портал правительства Крыма.

По его данным, перед вакцинацией Аксенов прошел осмотр у терапевта. Глава республики уверен, что российская вакцина безопасная и эффективная, он рекомендовал крымчанам активнее включаться в компанию вакцинирования и поблагодарил медицинских работников за их труд.

Вместе с главой Крыма на прививку пришли вице-спикер парламента республики Владимир Бобков, глава регионального исполкома ОНФ Алла Вертинская, председатель Союза организаций профсоюзов "Федерация независимых профсоюзов Крыма" Надежда Краденова, проректор КФУ им. Вернадского Анатолий Кубышкин.

Стандартная процедура вакцинирования предусматривает измерение температуры, пульса, уровня насыщения крови кислородом. Желающий вакцинироваться должен заполнить анкету и дать письменное согласие на получение прививки. Анкета предусматривает ответы на вопросы, в числе которых, перенес ли человек заболевание коронавирусом, есть ли у него хронические заболевания, какие медицинские препараты он принимает и ряд других вопросов. Врачи также дают рекомендации о поведении после прививки. Следует воздержаться от приема алкоголя, а место укола не следует мочить в течение трех дней.

Первая партия из 500 доз вакцины "Спутник V" поступила в Крым 8 декабря. Прививочная кампания началась с групп риска. А с середины января вакцинироваться могут все желающие, если у них нет противопоказаний.