Новости

Двое жителей Псковской области пытались украсть водонапорную башню 13:01
В Госдуму внесли очередной проект об индексации для работающих пенсионеров 12:46
Глава Крыма Сергей Аксенов привился вакциной "Спутник V" 12:45
РФПИ опроверг информацию о приобретении вакцины "Спутник V" частным лицом 12:38
В Петербурге за взятку задержан главный врач НИИ уха, горла, носа 12:35
В России смогут быстро определять концентрацию коронавируса в организме 12:27
В Москве стейк-хаус накажут за ковидные нарушения 12:04
В Москве откроется центр хронических болезней 11:54
Названы города с наибольшим ростом цен на новостройки 11:49
Зюганов предупредил об усилении американского давления на Россию 11:46
Сочи стал самым популярным авианаправлением на грядущие праздники 11:45
Роспотребнадзор: Незаконная акция в Москве 23 января может спровоцировать рост заболеваемости COVID-19 11:42
Нурмагомедов сделал прогноз на бой между Макгрегором и Порье 11:22
Из-за морозов в Ноябрьске временно погасили Вечный огонь 11:05
В Туле создадут инновационный научный центр "Композитная долина" 11:01
В Москву пришло аномальное тепло 10:59
Мишустин расширил льготное кредитование ОПК 10:59
В Иране анонсировали старт массовой вакцинации от коронавируса 10:56
Лидер правящей партии ХДС обозначил позицию в отношении России 10:33
МИД предупредил посольство США о последствиях вмешательства в дела России 09:33
Еврокомиссия подтвердила право Венгрии на закупку российской вакцины 09:20
В московском метро закрылась часть "оранжевой" ветки 09:01
"Вашингтон" без Овечкина, Кузнецова, Самсонова и Орлова обыграл "Баффало" 08:50
В Москве на свадьбе убили жениха и его брата 08:44
Радулов, Гурьянов и Худобин помогли "Далласу" разгромить "Нэшвилл" 08:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
23.01.2021 12:45
Рубрика: Общество

Глава Крыма Сергей Аксенов привился вакциной "Спутник V"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов сделал прививку от коронавируса в ГБУЗ РК "Симферопольская ГКБ №7". Вместе с ним вакцинацию прошли глава федерации профсоюзов Крыма, вице-спикер парламента республики, проректор Крымского федерального университета. Об этом сообщает портал правительства Крыма.

В Крыму объявили о старте добровольной вакцинации от COVID-19

По его данным, перед вакцинацией Аксенов прошел осмотр у терапевта. Глава республики уверен, что российская вакцина безопасная и эффективная, он рекомендовал крымчанам активнее включаться в компанию вакцинирования и поблагодарил медицинских работников за их труд.

Вместе с главой Крыма на прививку пришли вице-спикер парламента республики Владимир Бобков, глава регионального исполкома ОНФ Алла Вертинская, председатель Союза организаций профсоюзов "Федерация независимых профсоюзов Крыма" Надежда Краденова, проректор КФУ им. Вернадского Анатолий Кубышкин.

Стандартная процедура вакцинирования предусматривает измерение температуры, пульса, уровня насыщения крови кислородом. Желающий вакцинироваться должен заполнить анкету и дать письменное согласие на получение прививки. Анкета предусматривает ответы на вопросы, в числе которых, перенес ли человек заболевание коронавирусом, есть ли у него хронические заболевания, какие медицинские препараты он принимает и ряд других вопросов. Врачи также дают рекомендации о поведении после прививки. Следует воздержаться от приема алкоголя, а место укола не следует мочить в течение трех дней.

Первая партия из 500 доз вакцины "Спутник V" поступила в Крым 8 декабря. Прививочная кампания началась с групп риска. А с середины января вакцинироваться могут все желающие, если у них нет противопоказаний.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин предложил снять возрастные ограничения для назначаемых им чиновников
В России смогут быстро определять концентрацию коронавируса в организме
СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних к участию в незаконной акции
В ВОЗ прокомментировали слова Джонсона о летальности британского штамма
Процесс по импичменту Трампу начнется в сенате 8 февраля
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России