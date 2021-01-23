На Кубани 29 детей отравились в школьной столовой

В Крымском районе Краснодарского края выясняют причину отравления группы детей в школьной столовой. Об этом сообщают в Крымской межрайонной прокуратуре.

Сообщается, что инцидент произошел во время обеда в школе №57 станицы Троицкой. В больницу за медицинской помощью обратились 29 школьников. Как отмечают врачи, их здоровью ничего не угрожает, госпитализированных нет.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка причин и условий произошедшего, санитарно-эпдемиологическому законодательству и организации детского питания, качеству оказания услуг индивидуальным предпринимателем, поставляющим продукцию в школу, а также качеству оказания медицинской помощи пострадавшим, - заявили в ведомстве.

Там также добавили, что в территориальном следственном управлении СК РФ начали проверки обстоятельства случившегося. По ее результатом будет принято процессуальное решение.