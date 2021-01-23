В Краснодаре завели дело после пожара в торговом павильоне

В Краснодаре следователи завели уголовное дело после пожара в торговом павильоне, в результате которого погиб человек. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК РФ.

Напомним, инцидент произошел в пятницу вечером на улице генерала Трошева. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров, были эвакуированы 100 человек. Позже стало известно, что в огне погиб 21-летний мужчина. Еще один человек с ожогами был госпитализирован.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Назначены пожаротехнические и судебно-медицинские экспертизы.