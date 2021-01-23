Из-за морозов в Ноябрьске временно погасили Вечный огонь

Из-за сильных морозов власти Ноябрьска распорядились прекратить подачу газа в памятный комплекс "Вечный огонь", чтобы не повредить систему газоснабжения.

- Работниками ООО "Газтехсервис" в связи с низкой температурой воздуха на Площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь, - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Там же уточнили, что как только станет теплее, на памятном мемориале опять вспыхнет огонь.

На территории ЯНАО в эти дни стоят аномальные морозы. Столбик термометра минувшей ночью опустился ниже 50 градусов, днем потеплеет на пять градусов. Губернатор округа Дмитрий Артюхов на своих страницах в социальных сетях опубликовал просьбу к жителям быть максимально осторожными.

- На Ямал пришла настоящая арктическая зима. В эти выходные температура опустится до минус 50 градусов. Перевели "Ямалспас" на усиленный вариант несения службы. Ежедневно дежурить будут 265 спасателей. Все сотрудники круглосуточно находятся на телефоне и при необходимости оперативно прибудут на службу. Наготове и техника. В этом году по просьбе спасателей закупили в Салехард универсальную машину подогрева на базе КамАЗа, которая будет работать в западной части округа, и 4 специализированных прицепа для Тазовского района, Тарко-Сале, Ноябрьска и Надыма, - сообщил глава региона.