Новости

Нурмагомедов сделал прогноз на бой между Макгрегором и Порье 11:22
Из-за морозов в Ноябрьске временно погасили Вечный огонь 11:05
В Туле создадут инновационный научный центр "Композитная долина" 11:01
В Москву пришло аномальное тепло 10:59
Мишустин расширил льготное кредитование ОПК 10:59
В Иране анонсировали старт массовой вакцинации от коронавируса 10:56
Лидер правящей партии ХДС обозначил позицию в отношении России 10:33
МИД предупредил посольство США о последствиях вмешательства в дела России 09:33
Еврокомиссия подтвердила право Венгрии на закупку российской вакцины 09:20
В московском метро закрылась часть "оранжевой" ветки 09:01
"Вашингтон" без Овечкина, Кузнецова, Самсонова и Орлова обыграл "Баффало" 08:50
В Москве на свадьбе убили жениха и его брата 08:44
Радулов, Гурьянов и Худобин помогли "Далласу" разгромить "Нэшвилл" 08:33
Франция ужесточит правила въезда в страну 08:30
Названа самая опасная мутация коронавируса 07:55
Сын Трампа озвучил причину своего интереса к Telegram 07:51
На Камчатке морские тральщики приступили к выполнению курсовых задач 07:40
В Канаде отменили вылет Boeing 737 Max из-за предупреждающего сигнала 07:27
Загрязнение воздуха в Пекине в разы превысило норму ВОЗ 07:20
В Бурятии создан 21 пункт вакцинации от СOVID-19 07:07
В турецком Мардине снесут 240 домов ради туристов 06:52
Pfizer планирует сократить поставки флаконов с вакциной в США 06:49
Процесс по импичменту Трампу начнется в сенате 8 февраля 06:20
В ЮНИСЕФ рассказали о последствиях ураганов для детей Центральной Америки 06:01
Вспышку птичьего гриппа обнаружили уже в 16 префектуре Японии 05:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
23.01.2021 11:05
Рубрика: Общество

Из-за морозов в Ноябрьске временно погасили Вечный огонь

Текст: Светлана Добрынина

Из-за сильных морозов власти Ноябрьска распорядились прекратить подачу газа в памятный комплекс "Вечный огонь", чтобы не повредить систему газоснабжения.

- Работниками ООО "Газтехсервис" в связи с низкой температурой воздуха на Площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь, - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

На Алтае сильные холода привели к перебоям в подаче тепла и воды

Там же уточнили, что как только станет теплее, на памятном мемориале опять вспыхнет огонь.

На территории ЯНАО в эти дни стоят аномальные морозы. Столбик термометра минувшей ночью опустился ниже 50 градусов, днем потеплеет на пять градусов. Губернатор округа Дмитрий Артюхов на своих страницах в социальных сетях опубликовал просьбу к жителям быть максимально осторожными.

- На Ямал пришла настоящая арктическая зима. В эти выходные температура опустится до минус 50 градусов. Перевели "Ямалспас" на усиленный вариант несения службы. Ежедневно дежурить будут 265 спасателей. Все сотрудники круглосуточно находятся на телефоне и при необходимости оперативно прибудут на службу. Наготове и техника. В этом году по просьбе спасателей закупили в Салехард универсальную машину подогрева на базе КамАЗа, которая будет работать в западной части округа, и 4 специализированных прицепа для Тазовского района, Тарко-Сале, Ноябрьска и Надыма, - сообщил глава региона.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

Главное сегодня

Путин предложил снять возрастные ограничения для назначаемых им чиновников
В ВОЗ прокомментировали слова Джонсона о летальности британского штамма
СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних к участию в незаконной акции
Названа болезнь, делающая человека уязвимым перед COVID-19
Процесс по импичменту Трампу начнется в сенате 8 февраля
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России