Уральские школьники создали устройство для коррекции орбиты спутника

Сразу несколько передовых разработок представили экспертам участники проектной смены Уральского федерального университета в образовательном центре поддержки одаренных детей " Сириус". Ребята разработали устройство для коррекции орбиты наноспутника, создали станцию управления "умный дом" и приложение по питанию старшеклассников. Об этом сообщает ТАСС.

В разработках приняли участие 75 школьников, которые победили в конкурсном отборе, прошедшем в декабре прошлого года. А 8 января ребята начали работу в проектной смене в "Сириусе". Творческие занятия продлятся до 28 января. Как уточнили участники проекта, разработки еще не закончены. Школьники презентовали новшества, чтобы эксперты дали командам и их наставникам рекомендации в каком направлении лучше двигаться, чтобы усовершенствовать инновации.

При разработке прототипа установки для коррекции орбиты малого космического аппарата, школьники выясняют: возможно ли создать миниатюрную двигательную установку, которая сможет корректировать орбиту спутника, работающего на солнечной энергии.

- Помимо специальных расчетов создан прототип двигательной установки, который изготовлен с применением 3D-технологий. Испытания проводятся на модельном "рабочем теле", - пояснил наставник проекта Константин Кулябин.

А мобильное приложение по питанию подростков "TFood" имеет вполне приземленные цели. Оно поможет анализировать пищевое поведение и рацион подростков. Проект актуален "в эпоху фастфуда и других калорийных источников питания", отмечают авторы. Так же юные уральские изобретатели на смене представили станцию управления "умным домом". По словам разработчиков станции, проект позволит связать между собой умные устройства разных производителей и расширить выбор покупателя.

Справка "РГ"

Летняя и зимняя проектные смены уральских детей в образовательном центре одаренных детей "Сириус" проходят с 2017 года. Они реализуются при поддержке УРФУ, Министерства образования и молодежной политики Свердловской области и ОАНО "Лицей "Сириус". Свердловская область является единственным регионом РФ, представляющим свою отдельную смену в "Сириусе".