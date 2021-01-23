Российские биатлонисты завоевали "бронзу" в эстафете в Антхольце

Мужская сборная России стала третьей в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Фото: Marco BERTORELLO / AFP
Бежавший на первом этапе Антон Бабиков показал безупречную стрельбу, однако ходом отстал от норвежца Стурлы Холма Легрейда на 6,5 секунды. На следующем этапе Матвей Елисеев использовал один дополнительный патрон и вывел россиян в лидеры.
На третьем этапе Александр Логинов отлично отстрелял на "лежке", но после "стойки" зашел на один штрафной круг. Эстафету он передал третьим с отставанием в 8,2 секунды. Эдуард Латыпов едва не скопировал прохождение Логинова, но обошелся без штрафного круга, оставшись в борьбе за бронзовые медали.
Добавим, что победителем эстафеты стала сборная Франции, а второй финишировала Норвегия.