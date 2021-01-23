Российские биатлонисты завоевали "бронзу" в эстафете в Антхольце

Мужская сборная России стала третьей в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Бежавший на первом этапе Антон Бабиков показал безупречную стрельбу, однако ходом отстал от норвежца Стурлы Холма Легрейда на 6,5 секунды. На следующем этапе Матвей Елисеев использовал один дополнительный патрон и вывел россиян в лидеры.

На третьем этапе Александр Логинов отлично отстрелял на "лежке", но после "стойки" зашел на один штрафной круг. Эстафету он передал третьим с отставанием в 8,2 секунды. Эдуард Латыпов едва не скопировал прохождение Логинова, но обошелся без штрафного круга, оставшись в борьбе за бронзовые медали.

Добавим, что победителем эстафеты стала сборная Франции, а второй финишировала Норвегия.