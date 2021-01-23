Семен Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку

Россиянин Семен Елистратов стал победителем на дистанции 1500 метров на первенстве Европы по шорт-треку в польском Гданьске.

В финальном забеге Елистратов показал результат 2 минуты 18,384 секунды. Вторым финишировал еще один россиянин - Денис Айрапетян (2.18,521), а замкнут тройку лидеров представитель Нидерландов Шинки Гнект (2.18,561). Россиянин Константин Ивлиев принял участие в утешительном финале, где занял седьмую строчку.

Напомним: Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года. В его активе также бронзовые медали Олимпиады-2018, одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали первенств планеты, 12 золотых, десять серебряных и 13 бронзовых медалей чемпионатов Европы.

Нынешний розыгрыш первенства Европы завершится 24 января.