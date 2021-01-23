Соцсети удаляют призывы к детям об участии в митингах

Социальные сети удаляют провокационные призывы к несовершеннолетним об участии в незаконных массовых акциях, сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве отмечают, что из числа выявленных исчезли 89% таких сообщений. Причем, больше всего их убрали в TikTok (93%) и Вконтакте (87%).

В Роспотребнадзоре также напомнили об ответственности за причинение информацией вреда здоровью детей - физическому, психическому, духовному, а также нравственному развитию.

Так, нарушение норм закона об обеспечении информационной безопасности несовершеннолетних для владельцев сайтов или информационных ресурсов в сети Интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей. А в случае повторного правонарушения сумма увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.