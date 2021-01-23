Терапевт рассказала о связанном с погодой последствии COVID-19

У некоторых перенесших COVID-19 при резкой перемене погодных условий начали проявляться обострения хронических недугов: заболеваний легочной системы, астмы, сердечно-сосудистых патологий, возникают инфаркты и инсульты, рассказала врач-терапевт Наталья Зубарева.

По мнению эксперта, причиной высокой чувствительности к определенных метеорологическим условиям может служить повышенный стресс.

- Человеческий организм способен резонировать и реагировать на любые изменения погоды. Перемены атмосферного давления не остаются незамеченными, на них реагируют нервные рецепторы. Под их сигналы подстраивается весь организм и переходит на функционирование в состоянии повышенной боевой готовности или стресса. Чем больше ослаблена та или иная система человека из-за болезни, тем больше шанс, что из-за стресса она начинает давать сбой в работе. Например, после ковида ослаблена бронхо-легочная система или сердечно-сосудистая, - цитирует врача радио Sputnik.

Снизить влияние резкой смены погоды на организм, считает терапевт, можно контролем за уровнем стресса. Вдобавок адаптация к стрессу улучшает иммунную систему и помогает снизить риск заражения сезонными ОРВИ.

- В период пика ОРВИ профилактически очень важно принимать самые важные микроэлементы и витамины, которые адаптируют организм к стрессу и улучшают иммунную систему. Это витамин D и витамин E, которые надо принимать по показаниям врача, исходя из изначального уровня этих витаминов. Также нужны различные омега-3 кислоты, - сообщила Зубарева, добавив, что также необходимо соблюдать профилактические меры.