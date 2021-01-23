Три детские новинки для чтения на выходных

Зимняя сказка для самых маленьких, захватывающие приключения юной Коломбы для тех, кто постарше, и классика Михаила Яснова, - "Российская газета" предлагает три новых детских книги, которые отлично подойдут для семейного чтения на выходных.

"Рождество с тетей Жозефиной", Михаэль Энглер, издательство "Фолиант"

Фото: издательство "Фолиант"

Зима продолжается, а это значит, что рано списывать со счетов новогодние и рождественские истории. Одна из новинок, которая поможет продлить ощущение волшебства, - "Рождество с тетей Жозефиной" от немецкого писателя Михаэля Энглера (автор детских книг "Приключения фантастического слона" и "Ты мой лучший друг!").

Всего за несколько дней до Рождества семья Мышковских получает письмо с иностранными марками и штемпелями. Оказывается, это послание от тети Жозефины, которая много лет назад уехала в Америку и стала там знаменитой свистуньей. Прославленная артистка пожелала навестить свою семью на праздник, вот только как быть бедным родственникам? Денег ни на праздничное угощение, ни на елку с игрушками у них нет.

Это трогательная история для совместного чтения про семью и взаимовыручку, а отдельное удовольствие - красочные иллюстрации мышиного мира от Мартины Матос.

"Торнатрас", Бьянка Питцорно, издательство "РОСМЭН"

Фото: издательство "РОСМЭН"

Сюжет рассказывает о девочке Коломбе. После гибели отца ей приходится взять на себя роль взрослой - вести хозяйство, заботиться о младшем брате и справляться со всеми непредвиденными ситуациями, в то время как ее убитая горем мама целыми днями смотрит телевизор. А ведь Коломбе только исполнилось 12 лет. Вот тут-то, как раз посреди дня рождения, жизнь семьи Тоскани вдруг превращается в захватывающий телесериал. Внезапное наследство, новые друзья, банда "Дикие монстры", коварный отчим-телезвезда.

"Бьянка Питцорно - один из любимых детских писателей в Италии, классик мировой литературы, автор переводов Толкина и Янссон на итальянский язык, дважды финалист престижной международной премии имени Ганса Христиана Андерсена. Питцорно написала более 50 произведений, и теперь мы знакомим читателей с ранее не издававшимися в России работами автора", - рассказывают в издательстве.

Настроение книги прекрасно передают живые, добрые иллюстрации художницы Алисы Юфы.

"Большая книга зверей", Михаил Яснов, издательство "Поляндрия"

Фото: издательство "Поляндрия"

В новый сборник вошли 42 стихотворения Михаила Яснова, ушедшего от нас в прошлом году. Тут кошки и собаки, шмели и бабочки, суслики и бегемоты, филины, утята, поросята и другие симпатичные звери.

"Эта книга - дань уважения любимому и всемирно известному поэту, - сообщили в издательстве. - В ней трогательные, добрые и смешные стихи для уютных семейных вечеров, неспешных прогулок и чаепитий, - истории, которые передаются из поколения в поколение".

С первой страницы юных читателей (и слушателей) встречает сам автор - его предисловие или, как он сам выражается, "введение в удивление" настраивает на правильный лад.

Иллюстрации - Карины Кино.