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23.01.2021 16:41
Рубрика: В мире

Умер знаменитый телеведущий Ларри Кинг

Текст: Диана Ковалева
Известный американский телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает его Twitter-аккаунт.

"С глубочайшей грустью Ora Media сообщает о смерти нашего со-основателя, ведущего и друга Ларри Кинга, который скончался сегодня в возрасте 87 лет в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе... О похоронах и поминальной службе будет сообщено позднее после согласования с семьей Кинга", - говорится в публикации.

Напомним, ранее телеканал ABC News сообщал о госпитализации телеведущего, у которого был диагностирован коронавирус. До этого у Кинга неоднократно были серьезные проблемы со здоровьем: в прошлом у него обнаружили рак простаты, который он смог победить, а в 2017 году у Кинга была операция по удалению раковой опухоли в грудной клетке. В 2019 году телеведущий перенес инфаркт, а также кратковременную остановку сердца.

Ларри Кинг считается поистине легендой американской тележурналистики. Для многих начинающих журналистов он являлся примером для подражания. За всю его карьеру ему дали интервью, по разным оценкам, примерно 50-60 тысяч человек, в том числе президент РФ Владимир Путин (дважды), Михаил Горбачев, многие президенты США, а также Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсон и другие. В первую очередь телеведущий был известен благодаря своему шоу Larry King Live, которое он вел с 1985 по 2010 год на телеканале CNN. Впоследствии передача даже попала в Книгу рекордов Гиннесса за то, что на протяжении стольких нет не меняла ни время выхода в эфир, ни ведущего.

В 2010 году Кинг заявил, что уходит с телевидения, однако через три года начал вести передачу Larry King Show на телеканале RT America. Кроме того, он являлся телеведущим шоу Larry King Now и PoliticKING with Larry King на Ora TV.

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