В Болгарии возобновил работу пятый энергоблок АЭС "Козлодуй"

Пятый энергоблок болгарской атомной электростанции "Козлодуй" возобновил работу после отключения из-за активации системы защиты. Ситуация находится под контролем, отклонений от нормальной радиационной обстановки нет, сообщила пресс-служба АЭС.

"Опасности для людей, а также утечки радиации нет, болгарские граждане могут быть спокойны", - заявила в эфире телеканала BTV министр энергетики Теменужка Петкова.

По данным заместителя директора АЭС Александра Николова, система аварийной защиты сработала из-за неправильных действий персонала, который занимался подготовкой к ремонту электрощита. Специалисты проведут анализ ситуации и примут меры, чтобы подобная ситуация не повторялась, указал представитель АЭС.

Напомним, единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она является одной из крупнейших в восточной Европе. В 2006 году Болгария при вступлении в ЕС была вынуждена закрыть первые четыре блока станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440. На АЭС сейчас работают построенные СССР пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-1000.