В ФРГ сочли, что остановка "Северного потока - 2" чревата для страны судом

Немецкие власти считают, что остановка работ по "Северному потоку - 2" грозит стране судебными разбирательствами и ставит под сомнение "надежность принятых на основе принципов правового государства решений". Об этом заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце.

"Решение о строительстве трубопровода было принято много лет назад. Он почти завершен и получил разрешения в соответствии с принципами правового государства", - цитирует ТАСС слова министра.

Она напомнила и о репутационных рисках для Германии.

"Если бы мы сейчас остановили проект, то причинили бы достаточно вреда, поставив под сомнение надежность принятых на основе принципов правового государства решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебными разбирательствами", - считает Шульце.