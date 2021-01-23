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23.01.2021 23:51
Рубрика: В мире

В ФРГ сочли, что остановка "Северного потока - 2" чревата для страны судом

Немецкие власти считают, что остановка работ по "Северному потоку - 2" грозит стране судебными разбирательствами и ставит под сомнение "надежность принятых на основе принципов правового государства решений". Об этом заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце.

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"Решение о строительстве трубопровода было принято много лет назад. Он почти завершен и получил разрешения в соответствии с принципами правового государства", - цитирует ТАСС слова министра.

Она напомнила и о репутационных рисках для Германии.

"Если бы мы сейчас остановили проект, то причинили бы достаточно вреда, поставив под сомнение надежность принятых на основе принципов правового государства решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебными разбирательствами", - считает Шульце.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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