В Госдуму внесли очередной проект об индексации для работающих пенсионеров

Фракция "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Поправки на эту тему депутаты фракции предлагают уже не в первый раз.

О внесении очередного документа сообщил журналистам лидер фракции, подчеркнув, что это приоритетный для "справороссов" документ.

В октябре 2020 года Сергей Миронов поднял вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего глава государства дал поручение правительству заняться проработкой данной проблемы. "Минтруд обещает что-то представить к 1 февраля, но в любом случае для восстановления индексации требуется вносить изменения в законодательство, отменять нормы, принятые в конце 2015-го, - объяснил Миронов. - Наша инициатива позволяет ускорить и упростить процесс решения этой важнейшей проблемы".

Инициаторы указали, что количество работающих пенсионеров составляет 7,3 млн человек, средняя пенсия составляет 16,5 тыс. рублей. Они напомнили, что индексация была приостановлена с 2016 года, что было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Однако это ставит работающих пенсионеров "в неравное положение с неработающими", считают авторы.

По их оценке, реализация документа потребует дополнительных расходов Пенсионного фонда в 2021 году в размере почти 71 млрд рублей.

Миронов напомнил, что летом депутаты фракции внесли в Думу законопроект, который предусматривает не только восстановление индексации, но и выплату работающим пенсионерам тех средств, которые те не получили в результате "заморозки". "Но ситуация в экономике вряд ли позволит такие бюджетные траты. Сейчас важно сделать первый самый важный шаг, а к вопросу компенсации мы обязательно вернемся", - пояснил парламентарий.

Ранее лидер фракции рассказывал журналистам, как источники финансирования предлагаются для возобновления индексации. По его словам, среди мер - отмена возврата НДС для энергоэкспортеров, а также введение госмонополии на производство и продажу этилового спирта.