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23.01.2021 10:56
Рубрика: В мире

В Иране анонсировали старт массовой вакцинации от коронавируса

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

В Иране в феврале начинается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Об этом объявил иранский президент Хасан Роухани на заседании Национального штаба по борьбе с COVID-19.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Наши усилия направлены на то, чтобы в феврале в стране началась массовая вакцинация, и это очень важно для всех нас", - сказал Роухани, слова которого приводит телерадиокорпорация IRIB.

При этом президент отметил, что работа по созданию и испытанию национальной вакцины от коронавируса проходит успешно.

"Что касается отечественного сектора, тут можно сказать, что в конце весны-начале лета у нас будет три национальные вакцины", - заявил глава правительства ИРИ.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Ирана, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 1 360 825 человек. Из них выздоровело более 1 151 000, жертвами коронавирусной инфекции стали 57 225 пациентов.

В мире Ближний Восток Иран Вакцинация от коронавируса

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