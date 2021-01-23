В ЮНИСЕФ рассказали о последствиях ураганов для детей Центральной Америки

В Центральной Америке около 1,5 миллиона детей и подростков рискуют серьезно заболеть из-за загрязнения воды в результате мощных ураганов "Йота" и "Эта". Об этом сообщает региональное отделение Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) со ссылкой на регионального директора Жан Гоф, совершившую поездку по Гондурасу и Гватемале.

Отмечается, что в результате стихий системы водоснабжения, колодцы были загрязнены или разрушены. Многие дома и школы все еще погребены под песком и покрыты грязью, пишет РИА Новости.

По данным специалистов, без доступа к качественной воде высок риск вспышек серьезных заболеваний. "Если не будут приняты срочные меры, возможно, больше детей и подростков будут подвержены недоеданию, бросят школу и окажутся в нищете", - подчеркнула Жан Гоф.

Из-за ураганов в Гондурасе, Гватемале и Никарагуа более 1230 школ оказались частично повреждены или разрушены. Совместно с властями и партнерами представители ЮНИСЕФ оказывает гуманитарную помощь на местах.