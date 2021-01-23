Новости

В турецком Мардине снесут 240 домов ради туристов 06:52
Pfizer планирует сократить поставки флаконов с вакциной в США 06:49
Процесс по импичменту Трампу начнется 8 февраля 06:20
В ЮНИСЕФ рассказали о последствиях ураганов для детей Центральной Америки 06:01
Вспышку птичьего гриппа обнаружили уже в 16 префектуре Японии 05:52
Трамп заявил о намерении найти себе новое занятие 05:10
В Гонконге впервые оцепили район для тестирования на коронавирус 05:08
Регулятор США обновил рекомендации по использованию вакцин от COVID-19 04:36
В ВОЗ прокомментировали слова Джонсона о летальности британского штамма 04:33
Россиянин признал себя виновным в киберпреступлениях в США 04:10
На Сахалине при пожаре в частном доме погибли двое детей 03:42
Военные РФ привезли сладости в детский реабилитационный центр Сирии 03:40
Предприниматель из Мексики купил два миллиона доз вакцины "Спутник V" 03:31
Названа болезнь, делающая человека уязвимым перед COVID-19 03:07
По факту убийства на свадьбе в Новой Москве возбуждено уголовное дело 03:03
Американские СМИ сообщили о заражении COVID-19 в Вашингтоне бойцов Нацгвардии 02:44
Сирия призвала СБ ООН осудить удары израильских ВВС 02:29
Резолюция об импичменте Трампу поступит в сенат 25 января 02:03
В Португалии впервые зафиксировали "южноафриканский" штамм COVID-19 01:36
Байден заявил об углублении экономического кризиса в США 01:36
В Швейцарии пять человек умерли после вакцинации от коронавируса 01:03
Хоккеист "Омских Ястребов" дисквалифицирован на 4 матча за удар соперника 22.01.2021
"Кузнецкие Медведи" отказались играть с "Омскими Ястребами" 22.01.2021
В России пройдут выставки, посвященные 800-летию Александра Невского 22.01.2021
Финляндия ограничивает въезд из РФ, Швеции и Норвегии 22.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
23.01.2021 06:01
Рубрика: В мире

В ЮНИСЕФ рассказали о последствиях ураганов для детей Центральной Америки

Фото: AFP/Orlando SIERRA Фото: AFP/Orlando SIERRA
Фото: AFP/Orlando SIERRA

В Центральной Америке около 1,5 миллиона детей и подростков рискуют серьезно заболеть из-за загрязнения воды в результате мощных ураганов "Йота" и "Эта". Об этом сообщает региональное отделение Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) со ссылкой на регионального директора Жан Гоф, совершившую поездку по Гондурасу и Гватемале.

Эксперты ЮНИСЕФ спрогнозировали продолжительность жизни рожденных в 2021 году

Отмечается, что в результате стихий системы водоснабжения, колодцы были загрязнены или разрушены. Многие дома и школы все еще погребены под песком и покрыты грязью, пишет РИА Новости.

По данным специалистов, без доступа к качественной воде высок риск вспышек серьезных заболеваний. "Если не будут приняты срочные меры, возможно, больше детей и подростков будут подвержены недоеданию, бросят школу и окажутся в нищете", - подчеркнула Жан Гоф.

Из-за ураганов в Гондурасе, Гватемале и Никарагуа более 1230 школ оказались частично повреждены или разрушены. Совместно с властями и партнерами представители ЮНИСЕФ оказывает гуманитарную помощь на местах.

В мире В мире Северная и Центральная Америка Международные организации ООН ЮНИСЕФ

Главное сегодня

Путин предложил снять возрастные ограничения для назначаемых им чиновников
В ВОЗ прокомментировали слова Джонсона о летальности британского штамма
Названа болезнь, делающая человека уязвимым перед COVID-19
Процесс по импичменту Трампу начнется 8 февраля
Косачев: Молдавия собралась в Европу через нарушения прав русских?
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"