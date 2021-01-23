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23.01.2021 07:27
Рубрика: В мире

В Канаде отменили вылет Boeing 737 Max из-за предупреждающего сигнала

Вылет самолета Boeing 737 Max компании WestJet в Канаде был отменен из-за включения предупреждающего светового сигнала в кабине пилота. Инцидент произошел в пятницу в Калгари.

Фото: Ap Photo
Названа предварительная причина крушения Boeing 737 в Индонезии

Самолет должен был вылететь в Торонто. Пассажиры уже поднялись на борт, когда сработал сигнал. "После штатного запуска двигателей стандартная функция бортовой системы контроля выявила потенциальную неисправность, которую необходимо было проверить", - цитирует РИА Новости заявление представителя авиакомпании.

Данный процесс требует времени и выполнения ряда процедур без пассажиров на борту, поэтому их перевели на другой рейс. Самолет с потенциальной неисправностью прошел техобслуживание.

Отметим, что Канада разрешила возобновить полеты Boeing 737 Max в своем воздушном пространстве с 20 января. В 2019 году полеты этих лайнеров были приостановлены в США и многих странах после ЧП. В марте 2019 года у результате кршения Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами стали 189 человек.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

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