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Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, могут ли дети приносить в школы домашнюю еду

Текст: Ольга Бухарова, Ксения Колесникова
В январе начали действовать санитарные правила, которые устанавливают требования к организации общественного питания населения. Один из самых важных разделов документа посвящен особенностям организации общественного питания детей. Может ли ребенок есть в школе домашнюю еду? На этот вопрос собкоров "РГ" в ходе "горячей линии" ответила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека Ирина Брагина.

Олег Корякин, собкор "РГ" в Казани: Сын ест только мамины котлеты. Могу я ему дать их с собой в школу или это нарушение санитарных правил? И может ли сын этими котлетами угощать своих одноклассников?

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
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Ирина Брагина: Роспотребнадзор не запрещает приносить в школу еду из дома. Нарушением санитарных правил это не будет. Родители лучше знают своего ребенка и его вкусовые пристрастия. А папе хотелось бы порекомендовать, чтобы он учитывал, что котлета - это продукт, который мы относим к рисковой продукции в эпидемиологическом отношении. Она должна быть хорошо термически обработана. Такие продукты долго не хранятся.

Что касается угощения других детей. Такие моменты также не регулируются санитарными правилами. В каждой семье свои установки.

Наталья Коротченко, собкор "РГ" в Астрахани: В Астраханской области есть школа на острове, в которой 4 ученика, и школа, рассчитанная на 10 детей, в пойме, куда нет дороги. Строить там полноценный пищеблок долго и дорого. А возить ежедневно горячее питание из города - невыполнимая миссия. Сейчас эти школы выкручиваются как могут. Может, для таких образовательных организация сделать исключение: разрешить, чтобы детям еду с собой давали родители?

Ирина Брагина: Действительно, у нас в стране есть несколько субъектов (их немного), где всего несколько школ, которые мы называем отдаленными, они располагаются в труднодоступных местах. Такие вопросы решаются самим субъектом РФ. И находят разные варианты, как обеспечить детей в школе горячим питанием. В одном регионе это организовано в виде наборов продуктов, из которых родители могут приготовить школьные обеды. Где-то это решается за счет привозного питания.

Еще раз повторю: мы не запрещаем, если родитель своему ребенку даст с собой бутерброд. Школы у нас разные. Есть в городе, есть в селе, есть в отдаленном месте, есть где-то в каком-то небольшом городке. Но есть другой запрет - нельзя из домашних продуктов готовить для всей школы именно в организованном питании. Продукция и сырье, и полуфабрикаты должны иметь документ о производстве со всеми требованиями, которые законодательством определены, что этот продукт или сырье безопасное.

Общество Семья и дети Общество Образование Правительство Роспотребнадзор

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