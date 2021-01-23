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23.01.2021 01:03
Рубрика: В мире

В Швейцарии пять человек умерли после вакцинации от коронавируса

Текст: Константин Волков
Фото: Handout / KEYSTONE / AFP Фото: Handout / KEYSTONE / AFP
Фото: Handout / KEYSTONE / AFP

Агентство по терапевтической продукции Швейцарии Swissmedic обнародовало отчет, в котором говорится о пяти смертельных исходах, произошедших после вакцинации от коронавируса, а также о нескольких десятках зафиксированных побочных явлений. В настоящее время информацию изучают специалисты.

Фото: Istock
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Всего из 42 отмеченных случаев, произошедших после вакцинации, 32 процента (16 случаев) признаны серьезными. Все они относятся к пациентам в возрасте от 84 до 92 лет, пять из которых, согласно информации Swissmedic, скончались из-за развития патологий, часто встречающихся в этой возрастной группе. При этом специалисты пока что не усматривают прямой связи между вакцинацией и летальным исходом, утверждая, что "после не означает вследствие".

"Хотя имела место близость по времени между введением вакцины и смертью, невозможно конкретно ни в одном из этих случаев подозревать, что причиной смерти стала вакцинация", - отмечает Swissmedic.

Вакцинация началась в Швейцарии 23 декабря, используются препараты Pfizer, BioNTech и Moderna. Привились на сегодня порядка 170 тысяч человек при населении страны свыше 8,6 миллиона.

В Швейцарии насчитывается более 509 тысяч заболевших коронавирусом с начала эпидемии, из них скончались 8 345 пациентов.

В мире Европа Швейцария Вакцинация от коронавируса

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