В США участник лотереи выиграл 1 миллиард долларов

Счастливый игрок в лотерею Mega Millions в Мичигане выиграл джекпот в размере 1 миллиарда долларов. Он пожелал остаться неизвестным, сообщает газета The New York Post.

Призовой фонд лотереи вырос до 1 миллиарда долларов вечером в пятницу, а в субботу был объявлен победитель. Счастливыми номерами оказались - 4, 26, 42, 50, 60 и 24.

Разыгранный джекпот не побил рекорд Mega Millions 2018 года. Тогда билет из Южной Каролины выиграл приз в размере 1,5 миллиарда долларов. Билет купила женщина, которая пожелала остаться неизвестной.