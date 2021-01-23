В турецком Мардине снесут 240 домов ради туристов

Власти Турции приняли решение снести не менее 240 построек в городе Мардин, чтобы туристы могли наблюдать аутентичную картину исторического центра.

В Мардине соседствуют здания сельджукского периода, эпохи Артукидов и Османской империи, рядом находятся древние церкви различных христианских конфессий и мечети, старинные дома и особняки, пишет РИА Новости, ссылаясь на АТОР. Появившиеся здесь в XX веке многочисленные постройки не соответствуют облику восточного средневекового городка и уродуют его, уверены местные власти.

На снос зданий министерством окружающей среды и урбанизма Турции уже выделено десять миллионов турецких лир. Работы начнутся в ближайшие недели. Предполагается, что реализация этого плана сделает город более привлекательным для туристов.