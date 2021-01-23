Вспышку птичьего гриппа обнаружили уже в 16 префектуре Японии

В шестнадцатой префектуре Японии выявили птичий грипп. Очаг инфекции появился в Тояме, где на одной из птицефабрик обнаружили несколько мертвых кур, сообщает агентство Kyodo.

"Введен карантин на транспортировку кур и яиц в 3-километровой зоне вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Чтобы остановить распространение вируса на птицеферме уничтожат 140 тысяч кур. Отметим, что нынешняя вспышка птичьего гриппа в Японии самая масштабная. Ею охвачены 16 из 47 префектур страны. В 37 хозяйствах уже уничтожено свыше шести миллионов домашних птиц.