Загрязнение воздуха в Пекине в разы превысило норму ВОЗ

Специалисты пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды сегодня, 23 января, зафиксировали превышение установленных Всемирной организацией здравоохранения норм загрязнения воздуха.

"По данным на 10:00 по местному времени, средняя концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, в столице Китая составила 189 микрограмм на кубометр. В некоторых районах города этот показатель достиг 197 микрограмм на кубометр при максимально допустимом значении в 25 микрограмм на кубометр", - приводит подробности ТАСС.

Согласно прогнозам, качество воздуха в китайской столице улучшится во вторник, 26 января. Автотранспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия - основные источники смога в Китае.