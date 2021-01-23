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23.01.2021 07:20
Рубрика: В мире

Загрязнение воздуха в Пекине в разы превысило норму ВОЗ

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды сегодня, 23 января, зафиксировали превышение установленных Всемирной организацией здравоохранения норм загрязнения воздуха.

Столица Киргизии оказалась на первом месте по уровню загрязнения воздуха

"По данным на 10:00 по местному времени, средняя концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, в столице Китая составила 189 микрограмм на кубометр. В некоторых районах города этот показатель достиг 197 микрограмм на кубометр при максимально допустимом значении в 25 микрограмм на кубометр", - приводит подробности ТАСС.

Согласно прогнозам, качество воздуха в китайской столице улучшится во вторник, 26 января. Автотранспорт, угольные электростанции и металлургические предприятия - основные источники смога в Китае.

В мире Восточная Азия Китай

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