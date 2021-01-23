Захарова дала оценку публикации "маршрутов протеста" посольством США

Новости

Кидали снежки - повредили глаз водителю служебного автомобиля 19:37
В Минздраве предупредили о риске заражения COVID после массовых акций 19:27
Экс-главу Госкомитета нацбезопасности Киргизии подозревают в коррупции 18:40
Netflix продлил "Бриджертонов" на второй сезон 18:30
СК объявил о начале доследственных проверок по фактам насилия против полицейских в Москве 18:15
Заразившуюся COVID Риту Дакоту госпитализировали на Бали 18:08
Легендарный каскадер и актер Реми Жюльен умер от COVID-19 18:03
Детский омбудсмен Анна Кузнецова следит за порядком на митингах 18:03
Биологи выяснили, что COVID-19 опасен для человеческих эмбрионов 17:59
В Депздраве назвали количество больных COVID-19 на Пушкинской 17:58
Кристофер Нолан может разорвать 20-летнее сотрудничество с WB 17:58
СК: Задержан подозреваемый в двойном убийстве на свадьбе 17:49
Новобранцы научных рот технополиса "ЭРА" приняли Военную присягу 17:33
Главврача петербургской клиники обвинили в поборах с сотрудников 17:26
Путин выразил соболезнования в связи со смертью американского журналиста Кинга 17:04
В Москве в ходе несогласованного мероприятия пострадал сотрудник ОМОН 16:55
На Пушкинской площади начались провокации против полиции 16:19
Телеведущий и журналист Ларри Кинг умер на 88-м году жизни 16:07
Терапевт рассказала о связанном с погодой последствии COVID-19 15:55
Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин 15:41
Мобильные пункты вакцинации откроют на строительных объектах в Москве 15:22
СК завел уголовное дело на экс-министра сельского хозяйства Мордовии 15:18
Соцсети удаляют призывы к детям об участии в митингах 15:04
В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности 14:54
Роспотребнадзор: Экспресс-тесты на COVID-19 нужно перепроверять 14:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
23.01.2021 18:48
Рубрика: Власть

Захарова дала оценку публикации "маршрутов протеста" посольством США

Текст: Александр Саможнев
Дипломатам США придется объясняться в МИД РФ по поводу публикаций американским посольством в Москве "маршрутов протестов" в городах России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, вчера посольство США в Москве опубликовало "маршруты протестов" в городах России и при этом вбросило информацию о "походе на Кремль". Непонятно, что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли.

Фото: U.S. Embassy & Consulates in Russia

"Американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади", - цитирует ТАСС Захарову. "Можно представить, что началось, если бы посольство России в Вашингтоне опубликовало карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например в Капитолии, - добавила официальный представитель МИД РФ. - Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов@.

Ранее МИД РФ заявил, что размещение посольством США на своем сайте информации о времени и местах проведения несанкционированных мероприятий выходит за рамки заботы об американских гражданах в России. Москва рассматривает эти действия как попытку вмешательства во внутренние дела.

Анна Кузнецова: Теперь я знаю все о человеческой подлости
Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Голикова: Переболевшим коронавирусом не стоит спешить с прививкой
МВД: Каждый факт неподчинения законным требованиям будет расследован
"Мухаммед Али телеинтервью": Чем запомнился Ларри Кинг
За сутки в России подтвержден 20 921 случай COVID-19 в 85 регионах
Мишустин расширил льготное кредитование ОПК
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей