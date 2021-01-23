Захарова дала оценку публикации "маршрутов протеста" посольством США

Дипломатам США придется объясняться в МИД РФ по поводу публикаций американским посольством в Москве "маршрутов протестов" в городах России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, вчера посольство США в Москве опубликовало "маршруты протестов" в городах России и при этом вбросило информацию о "походе на Кремль". Непонятно, что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли.

Фото: U.S. Embassy & Consulates in Russia

"Американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади", - цитирует ТАСС Захарову. "Можно представить, что началось, если бы посольство России в Вашингтоне опубликовало карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например в Капитолии, - добавила официальный представитель МИД РФ. - Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов@.

Ранее МИД РФ заявил, что размещение посольством США на своем сайте информации о времени и местах проведения несанкционированных мероприятий выходит за рамки заботы об американских гражданах в России. Москва рассматривает эти действия как попытку вмешательства во внутренние дела.