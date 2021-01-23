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23.01.2021 22:39
Рубрика: Власть

Заход эсминца США в Черное море не остался без внимания наших моряков

Текст: Юрий Гаврилов
В субботу, 23 января, американский эсминец "Дональд Кук", известный своими многочисленными рейдами к российским берегам, вновь зашел в Черное море. Очередной "визит" корабля США наши адмиралы, разумеется, не оставили без внимания. Национальный центр управления обороной Российской Федерации сообщил, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за его действиями.
Фото: REUTERS/Yoruk Isik Фото: REUTERS/Yoruk Isik
Фото: REUTERS/Yoruk Isik
Фото: Минобороны РФ
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Напомним, что согласно международной конвенции Монтре, регламентирующей проход турецких проливов военными кораблями нечерноморских государств, время пребывания "Дональда Кука" в Черном море не должно превышать трех недель.

Речь, заметим, идет не о старой и плохо вооруженной "посудине". Этот эсминец несет на борту крылатые ракеты "Томагавк", которые могут быть оснащены ядерными зарядами. В зависимости от миссии на корабле находятся 56 или 96 таких ракет. А еще на "Дональде Куке" установлена боевая информационно-управляющая система "Иджис", объединяющая средства ПВО-ПРО всех аналогичных кораблей в общую сеть. Это позволяет им одновременно сопровождать и обстреливать сотни целей. Вместе с "Томагавками" в универсальных пусковых установках на носу и корме эсминца ждут команды на запуск полсотни зенитных управляемых ракет разных классов.

Понятно, что близкое соседство этого корабля с нашими берегами не может не тревожить российское командование. Вытеснять эсминец из нейтральных вод оно не имеет права. А вот "намекнуть" американцам, что все маневры "Дональда Кука" наши военные постоянно и внимательно отслеживают, что в случае угрожающих действий корабль ждет быстрый и жесткий отпор, явно нелишне.

К подобной реакции российских военных экипажу "Кука", в общем-то, не привыкать. Его моряки наверняка помнят, как несколько лет назад их корабль в Черном море на небольшой высоте облетали наши Су-24, чем крепко напугали чужих моряков. В другой раз в ответ на приближение эсминца США к Крыму на полуострове развернули пусковую установку "Бастион" с двумя сверхзвуковыми ракетами и включили береговой радиолокационный комплекс разведки "Монолит-Б". Тогда американцы испытали настоящий шок и трепет. Их бортовая аппаратура просигнализировала, что корабль находится в зоне поражения русскими ракетами . Дальше испытывать судьбу экипаж не стал и спешно ретировался в сторону Босфора.

Бывший в ту пору командующим Черноморским флотом России Александр Витко позже так описывал маневры корабля США: "Такую восьмерку, какую нарисовал американский эсминец "Дональд Кук", сбегая из-под прицела "Бастиона", вряд ли до этого видели в Черном море".

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Между тем, в Минобороны РФ не раз заявляли, что у России на Черном море создана группировка, способная обеспечить защиту Крыма от всех угроз. Черноморский флот России за последние годы получил новые фрегаты, дизель-электрические подлодки, несколько малых ракетных кораблей. Все они оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр". Оборону черноморского побережья России обеспечивают боевая авиация и передовые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион". Кроме того, в Крыму развернуты четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф" и несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Словом, на полуострове имеется мощная группировка наземных, морских и авиационных сил.

Открыто ей противостоять ей вряд ли кто-нибудь осмелится. А вот проверить бдительность наших военных, что называется пощекотать им нервы, а заодно провести разведку неподалеку от российских берегов желающих хватает. Особенно в этом усердствуют США. Вот почему в Минобороны и в МИД РФ неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря боевых кораблей стран, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Россия и США

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