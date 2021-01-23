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Заразившуюся COVID Риту Дакоту госпитализировали на Бали

Новости
    23.01.2021, 18:08
Текст:   Олег Усков

Тридцатилетняя певица и автор песен Рита Дакота оказалась в больнице, когда отдыхала на острове Бали. О происшествии артистка рассказала в сторис своего Instagram. Где разместила несколько видео из госпиталя.

По словам исполнительницы, ей внезапно стало плохо: у нее потемнело в глазах, руки и ноги онемели. В результате женщина оказалась под капельницей с обезболивающими.

Позже артистка еще раз вышла на связь, уточняя, что теперь у нее все тело "прямо люто ломит".

Настоящее имя Риты Дакоты - Маргарита Герасимович, родилась в 1990 году в Минске. Музыкой занимается с пяти лет.

Закончила ВГИК. Участница "Фабрики звезд", на которой и познакомилась с будущим мужем - певцом Владом Соколовским.

Первый сольный альбом выпустила в прошлом году.

Ранее певица была госпитализирована с COVID.

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