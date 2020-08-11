Заразившаяся COVID-19 певица Рита Дакота госпитализирована

Российская певица Рита Дакота, ранее сообщившая, что ее тест на новую коронавирусную инфекцию дал положительный результат, госпитализирована.

При этом важно отметить, что анализы показали COVID-19 только с третьего раза.

Как тридцатилетняя артистка рассказала в сторис своего Instagram, где разместила видео сборов в больницу, ее состояние ухудшилось.

"Приехала бригада, посмотрела мое состояние, измерила все показатели и сказала, что у меня очень мало кислорода в крови", - пояснила певица. Добавляя: "Исход следующий - меня госпитализируют".

Настоящее имя Риты Дакоты - Маргарита Герасимович, родилась в 1990 году в Минске. Музыкой занимается с пяти лет. Закончила ВГИК. Участница "Фабрики звезд", на которой познакомилась с будущим мужем - певцом Владом Соколовским.

Первый сольный альбом выпустила в текущем году.

Перед этим сообщалось, что коронавирусом заразился юбиляр Антонио Бандерас.