Зюганов предупредил об усилении американского давления на Россию

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем докладе на пленуме ЦК партии заявил об "американской угрозе" - усилении давления на Россию вследствие прихода к власти администрации Джо Байдена. По его словам, пик конфронтации может быть приурочен к президентским выборам 2024 года. Политик назвал возможные риски для России.

После свержения Дональда Трампа вся пропагандистская мощь глобалистов обрушится на Россию, заявил политик. Это особенно опасно в связи с ростом влияния средств массовой коммуникации, с помощью которых удалось "выдавить Трампа".

"Приход Байдена в Белый дом гарантирует новый этап обострения отношений с Вашингтоном, - подчеркнул Зюганов. - Нашу страну они уже назначили врагом номер один. Следом в их списке значатся Китай и Иран".

Если новый "крестовый поход" против России удастся, то следствием, как предупредил Зюганов, будет введение прямого управления нашей страны со стороны глобального капитала при сохранении внешних атрибутов государственности. Другие следствия - распродажа госсобственности, резкое ухудшение экономического положения страны и уровня жизни населения, а также углубление системного кризиса.