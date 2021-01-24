Анна Кузнецова: Детский щит на митинге - преступление

Теперь я знаю все о человеческой подлости, так написала на своей странице в "Фейсбуке" детский омбудсмен Анна Кузнецова. И рассказала, как на митинге во Владивостоке взрослые, выставив впереди цепочку из детей, бросали в ОМОН дорожные конусы и прятались за спинами детей.

По словам детского уполномоченного, по предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России: в Москве - около 70, в Санкт-Петербурге примерно 30 детей.

- Безусловно, эти цифры еще будут уточняться, - говорит Анна Кузнецова. - Детям не место в незаконных акциях, и в детской жизни не должно быть места для них.

В последние дни детские и родительские сообщества обсуждали только одну тему - призывы на митинг, которые проникали через всевозможные группы и соцсети. Родители были в шоке от содержания, а дети - озадачены внезапно свалившейся на них роли Гавроша и катаевского Петьки. Низкопробные тиктокеры не переставали ужасать видеосочинениями, набирая бешеное количество просмотров. Под уныло скрежещущий шепот авторши синглов-страшилок "пусть все горит" дергается нарезка кадров с прошедших митингов оппозиции. Для завершения эффекта "мне страшно, волосы дыбом" на скорую руку набит не менее ужасающий текст "будет огонь по женщинам и детям". То, что тиктокерам совершенно плевать, на чем и как собирать просмотры, это понятно. Важнее, как отреагировали на свалившийся вброс дети.

Шестиклассница элитной московской школы в группу одноклассников бросает аудио. Детский голосок уверенно читает по бумажке слова, смачно сопровождая текст ненормативной лексикой: "Мы здесь власть. Мне плевать. Я хочу туда пойти. Я до безумия хочу туда пойти. Я просто хочу доказать, что мы не будем больше сидеть на месте. Я не хочу оставлять как все сейчас есть. Я хочу выступить перед своей страной, перед народом, вместе с народом. Я готова на все". Брошенный в сеть низкопробных манипуляторов, ребенок, скорее всего, даже не понимает, на что она готова и чего она хочет. Родители девочки в разводе. Несколько месяцев назад она пыталась уйти из жизни. Одноклассники-шестиклассники переваривают этот спич и не понимают, чего от них хотят.

- Все мои друзья видели эти ролики, но реакция была неоднозначной, - говорит моя соседка десятиклассница Мария. - Единицы хотели идти на митинг. Мы очень много говорили между собой о митингах, о демократии, о власти, о санкциях и пришли к выводу, что сами не можем знать все наверняка. И поэтому важно сохранять рассудок и думать своей головой.

Вот так во Владивостоке взрослые прятались за детский щит. Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС

При этом известно, что изначально основной контингент пользователей Тик-Ток - подростки в возрасте от 14 до 17 лет, хотя возраст аудитории постепенно увеличивается. Еще одним нюансом является популярность площадки у девичьей аудитории, которая достигает, по данным исследователей, 60 процентов. Специфика юной аудитории этой соцсети делает ее маркетингово привлекательной для продвижения разнообразных "крутых вещей", и призывы к участию в протестах помещаются в контекст продвигаемых "модных" и "культовых" стилей поведения.

Прямая речь

Ольга Ярославская, детский омбудсмен Москвы:

- Это история про цинизм и нечестность. Люди, которые призывают принять участие в митингах, отлично понимают подростковое "А Баба-Яга против". Тему обсуждают все, у кого есть дети-подростки. Более того, старшие этих роликов не видят, потому что фильтры выставлены именно на подростков. Роскомнадзор, конечно, разберется.

Эти дни стали открытым уроком для нас, родителей и педагогов, как несколько властелинов в сетях попробовали, никого не стесняясь, ни перед кем не неся ответственность, настроить детей "я против всех", "я свободный человек, мне все можно". Заданные уроки, как известно, надо хорошо выучить.

Комментарий

Майя Душкина, доцент кафедры юридической психологии МГППУ:

- Перед нами образец использования всех известных психологических приемов воздействия на толпу с учетом возрастных особенностей подростковой и юношеской аудитории, а именно, эмоциональной лабильности, психологической незрелости, несформированной окончательно "Я-концепции", недостаточного уровня социализации, - комментирует эксперт. - Неплохо смонтированная нарезка экспрессивных кадров выступления новоявленного фюрера, точнее, некого субъекта, примеряющего на себя этот образ, перед толпой юных поклонников. Видеоролик профессионален, аудио шестиклассницы производит впечатление некого нечленораздельного словесного хаоса в жанре "потока сознания", что настраивает на некритическое восприятие происходящего вокруг, эмоционально заражает и рождает импульс к подражанию, желанию слиться с толпой, в модели - "делай как я".

ТикТок сам по себе идеальная площадка для управления юной аудиторией, психологически и социально незрелой, а потому высоко внушаемой и легко манипулируемой опытными политтехнологами. Аудитория чуть старше, уже студенческого возраста, воспринимает эту социальную сеть куда более критически, а потому все сообщение выстроено в расчете на самый примитивный уровень восприятия.

Позиция

Лига безопасного интернета и СПЧ просят защитить детей от иностранных интернет-платформ

Лига безопасного интернета и Общественная палата России обратились в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой вынести предостережение корпорации Google о недопустимости нарушения российского закона, а также попросили Госдуму и Совет Федерации принять закон о представительстве в стране иностранных IT-компаний.

- Нами обнаружено свыше 100 тысяч роликов в сетях TikTok, Instagram, "ВКонтакте", где созданные по шаблону - одинаковая музыка, титры, текст, кадры - видеоролики звали детей на "прогулку"-акцию, но просили не брать с собой паспорт, устанавливать пароль на смартфон и брать беруши и молоко, "чтобы промывать носоглотку", потому что якобы будет использован слезоточивый газ, - говорит глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она уточнила, что только в TikTok публикации получили более 80 миллионов просмотров, "но нет законов над всевластием транснациональных IТ-корпораций". Комиссия ОП РФ по развитию информационного сообщества обнаружила в соцсетях около ста фейковых сообщений, "бриллианты" среди которых, - фейки с полицейскими, которые якобы переходят на сторону народа. Как выяснила комиссия, блогеры ради хайпа пошли на подделку.

Следственный комитет России по результатам проверки обращений Лиги безопасного интернета и родителей школьников возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий ("а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Роскомнадзор ввел блокировку ряда сообщений интернет-платформ и пообещал привлечь их к ответственности за агитацию подростков к участию в протестах. Однако эксперты настаивают на совершенствовании закона, который ограничит давление транснациональных IТ-гигантов. Сначала, уверены в Лиге, штрафы за распространение деструктивного контента на социальных платформах надо увеличивать до 100 миллионов рублей и более. Пока, по нормам, за такое нарушение предусмотрен штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. "Ключевая проблема - социальные сети доказали, что они хотят не информацию распространять, а участвовать в политической жизни мира", - говорит Екатерина Мизулина. В ряду предлагаемых законодательных мер - предложение блокировать соцсети на основе оперативно обновляемого юридического регулирования. Нужен также высокий международный интернет-суд, который бы признавался всеми юрисдикциями и решал вопросы регулирования действий IT-компаний и их соответствия законам той страны, где они работают, считает председатель СПЧ при президенте России Валерий Фадеев.

Подготовил Владимир Емельяненко